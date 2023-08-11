Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро снизился на 50 коп.

УрБК, Москва, 24.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа 2023 года. Курс доллара США вырос на 32,36 коп., до 94,44 руб., евро снизился на 50,78 коп., до 102,24 руб.