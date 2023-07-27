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В Свердловской области малый и средний бизнес стал чаще обращаться за займами на развитие деятельности

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В январе-июле 2023 года представители малого и среднего бизнеса Свердловской области в 53,8% случаев обращались за займами на развитие, а в оставшихся 46,2% — на поддержание работы. В аналогичный период 2022 года доли составляли 50,7% против 49,3%, в 2021 году — 41,4% против 58,6%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Moneyman.

При этом доля малого и среднего бизнеса от общего числа заявок в 2021 году составляла 11,3%, в 2022-м — 15,5%, в 2023-м — 19,2%. Рост активности подобных клиентов объясняется необходимостью обслуживать текущие нужды: аренда, оборотный капитал, поставки и другое.
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