В Свердловской области малый и средний бизнес стал чаще обращаться за займами на развитие деятельности

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Малый и средний бизнес Свердловской области получил 269 млрд рублей кредитов за пять месяцев

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-май 2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...

Микрозаймы на неотложные личные расходы берут 37,1% россиян

В 2022 году россияне чаще всего обращались в микрофинансовые организации (МФО) за займами на неотложные личные расходы. ...

Микрозаймы на неотложные личные расходы берут 37,1% россиян

УрБК, Москва, 19.01.2023. В 2022 году россияне чаще всего обращались в микрофинансовые организации (МФО) за займами на ...

В России наблюдается рост деловой активности малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 20.09.2022. В августе индекс RSBI вырос с 51,1 до 53 пунктов, что означает восстановление деловой ...

Свердловские предприниматели в 2021 году получили кредиты на сумму более 374 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В 2021 году представители малого бизнеса Свердловской области получили кредиты на сумму ...