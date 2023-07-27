В Свердловской области малый и средний бизнес стал чаще обращаться за займами на развитие деятельности

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-май 2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...19.01.2023 Микрозаймы на неотложные личные расходы берут 37,1% россиян
В 2022 году россияне чаще всего обращались в микрофинансовые организации (МФО) за займами на неотложные личные расходы. ...19.01.2023 Микрозаймы на неотложные личные расходы берут 37,1% россиян
УрБК, Москва, 19.01.2023. В 2022 году россияне чаще всего обращались в микрофинансовые организации (МФО) за займами на ...20.09.2022 В России наблюдается рост деловой активности малого и среднего бизнеса
УрБК, Москва, 20.09.2022. В августе индекс RSBI вырос с 51,1 до 53 пунктов, что означает восстановление деловой ...25.02.2022 Свердловские предприниматели в 2021 году получили кредиты на сумму более 374 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В 2021 году представители малого бизнеса Свердловской области получили кредиты на сумму ...