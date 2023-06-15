В Красноуфимске пенсионерка отправила аферистам 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В межмуниципальный отдел МВД России «Красноуфимский» обратилась местная жительница 1982 ...30.05.2023 В Алапаевске пенсионерка перевела аферистам более 800 тыс. рублей в качестве инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В полицию Алапаевска обратилась 78-летняя местная жительница, которая перевела ...03.05.2023 Екатеринбургская предпринимательница перечислила мошенникам более 11 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о том, ...22.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В отдел полиции 14 УМВД Екатеринбурга обратилась 70-летняя местная жительница, ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...