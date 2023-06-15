В Красноуфимске пенсионерка отправила аферистам 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В полицию Красноуфимска обратилась местная жительница 1959 года рождения с заявлением о том, что мошенники обманом присвоили 1 млн 620 тыс. личных и кредитных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Было установлено, что с мая по июнь 2023 года женщине звонили с незнакомых номеров. Потерпевшей предложили заработать на инвестициях, для чего попросили установить программу аудиозвонков и приложение для заработка. Затем при попытке заработать пострадавшая перечислила 520 тыс. руб. своих и 1,1 млн руб. кредитных средств на счета злоумышленников.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».