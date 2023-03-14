В Алапаевске пенсионерка перевела аферистам более 800 тыс. рублей в качестве инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В полицию Алапаевска обратилась 78-летняя местная жительница, которая перевела мошенникам более 800 тыс. руб. в качестве дополнительного заработка на инвестиционной площадке.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, женщина увидела в интернете рекламу о быстром доходе на инвестициях. Она оставила заявку, после чего ей предложили внести 9 тыс. 100 руб., чтобы начать зарабатывать. Пенсионерка так и сделала. Затем она провела несколько брокерских сделок с «финансовым менеджером».



Когда же заявительница решила отказаться от «инвестиций», ее убедили открыть новый счет для вывода средств. Мошенник рекомендовал женщине следовать всем инструкциям. Тогда ей стали приходить уведомления о списании денежных средств с ее счетов.



В результате следственным отделом МО МВД России «Алапаевский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».