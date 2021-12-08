Ломбарды попросили Банк России отменить для них ограничение по полной стоимости кредитов

Материалы по теме

Из-за ужесточения регулирования в РФ может ускориться консолидация ломбардов

УрБК, Москва, 08.12.2021. С начала 2022 года в России может ускориться процесс консолидации ломбардов: они будут ...

Доля «серого» сегмента на рынке ломбардов выросла до 30%

УрБК, Москва, 08.11.2016. За три года, в которые регулирование рынка ломбардов перешло Центробанку, доля нелегальных ...

Центробанк оштрафовал 37 банков из-за завышенных процентов по кредитам

УрБК, Москва, 29.06.2016. Банк России выявил в I квартале 2016 года 37 кредитных организаций, которые превысили ...

С рынка российских ломбардов может уйти 10-15% игроков

УрБК, Москва, 26.02.2016. С рынка российских ломбардов может уйти 10-15% официальных игроков, которых на данный момент ...

ЦБ: ломбарды, вовремя не сдавшие отчетность, будут оштрафованы на 500 тыс. рублей

УрБК, Москва, 31.10.2014. Центральный банк России установил штрафные санкции к ломбардам, вовремя не сдавшим отчет о ...