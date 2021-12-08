УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:43

Ломбарды попросили Банк России отменить для них ограничение по полной стоимости кредитов

УрБК, Москва, 23.08.2023. Национальное объединение ломбардов (НОЛ) обратилось в Банк России с просьбой убрать для них ограничение по полной стоимости кредитов (ПСК). Ранее регулятор отменял этот пункт для других участников рынка заемного финансирования. В НОЛ считают, что ограничение ставит их в невыгодное и нерыночное положение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.

Ломбарды пользуются заемным финансированием, поэтому после роста ключевой ставки стоимость фондирования увеличилась. Ставка по банковским кредитам и займам учредителей выросла на 5–7%.

Вдобавок увеличилась регуляторная нагрузка, включая введение единого плана счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. На ювелирные изделия требуется физическая маркировка. Также наблюдается дефицит кадров.

В Банке России высказались против отмены ограничения ПСК для ломбардов.

«Значения ПСК для ломбардов остаются довольно высокими, а предельные значения ПСК позволяют ломбардам сгладить эффект от повышения ключевой ставки», — заявил регулятор.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2021 Из-за ужесточения регулирования в РФ может ускориться консолидация ломбардов

УрБК, Москва, 08.12.2021. С начала 2022 года в России может ускориться процесс консолидации ломбардов: они будут ...

08.11.2016 Доля «серого» сегмента на рынке ломбардов выросла до 30%

УрБК, Москва, 08.11.2016. За три года, в которые регулирование рынка ломбардов перешло Центробанку, доля нелегальных ...

29.06.2016 Центробанк оштрафовал 37 банков из-за завышенных процентов по кредитам

УрБК, Москва, 29.06.2016. Банк России выявил в I квартале 2016 года 37 кредитных организаций, которые превысили ...

26.02.2016 С рынка российских ломбардов может уйти 10-15% игроков

УрБК, Москва, 26.02.2016. С рынка российских ломбардов может уйти 10-15% официальных игроков, которых на данный момент ...

31.10.2014 ЦБ: ломбарды, вовремя не сдавшие отчетность, будут оштрафованы на 500 тыс. рублей

УрБК, Москва, 31.10.2014. Центральный банк России установил штрафные санкции к ломбардам, вовремя не сдавшим отчет о ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (574)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18