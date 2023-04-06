Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...06.12.2022 Свердловские предприниматели за 11 месяцев получили госгарантии на 4,9 млрд рублей для привлечения кредитов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за 11 месяцев выдал ...23.11.2022 Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ...16.09.2022 СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...