Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей

Материалы по теме

Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...

СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...

Свердловские предприниматели за 11 месяцев получили госгарантии на 4,9 млрд рублей для привлечения кредитов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за 11 месяцев выдал ...

Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ...

СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...