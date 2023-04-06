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Вчера, 17:43

Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Малый и средний бизнес за первое полугодие 2023 года привлек при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») свыше 21,67 млрд руб. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщает департамент информационной политики региона.

«С начала 2023 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал малым и средним предприятиям 1 тыс. 417 поручительств на общую сумму более 9,8 млрд руб., что позволило привлечь свыше 21,67 млрд руб. финансирования на реализацию бизнес-проектов», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков о финансировании местного бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, спрос на гарантийную поддержку растет с каждым годом. Особенно она популярна среди производственных и наукоемких организаций, компаний сферы обслуживания, легкой промышленности и других. Чаще всего бизнесмены привлекают деньги на пополнение оборотных средств. В то же время для банков совместная работа с СОФПП выгодна, так как это значительно уменьшает риски невыплат.

Ранее стало известно, что Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по привлечению средств (4,7 млрд руб.) на инвестиционные цели субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
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