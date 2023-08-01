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Сегодня, 18:01

Российский малый и средний бизнес привлек по программе льготного инвестиционного кредитования 79 млрд рублей

В России с начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели получили 658 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Сумма соглашений составила 79,4 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на Минэкономразвития.

Большинство займов получили представители малого и микробизнеса. В сумме им одобрили 549 заявок на 58 млрд руб. По сферам больше всего средств привлекли обрабатывающие производства — 47 млрд руб. Следом идут транспортировка и хранение — 22 млрд руб., а затем гостиничный бизнес — 9 млрд руб.

В региональном разрезе больше всего средств привлекли субъекты МСП из Татарстана (6,2 млрд руб.), Москвы (6,1 млрд руб.), Новосибирской (4,8 млрд руб.) и Свердловской областей (4,7 млрд руб.).
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