Российский малый и средний бизнес привлек по программе льготного инвестиционного кредитования 79 млрд рублей

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За полгода малый и средний бизнес в России привлек 527 млрд рублей кредитов с помощью поручительств

Российский малый и средний бизнес за январь-июнь 2023 года привлек 527 млрд руб. кредитных средств с помощью ...

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УрБК, Москва, 01.08.2023. Российский малый и средний бизнес за январь-июнь 2023 года привлек 527 млрд руб. кредитных ...

Малый и средний бизнес Свердловской области получил 269 млрд рублей кредитов за пять месяцев

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-май 2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...

Свердловские предприниматели за месяц получили льготные кредиты на 6,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Свердловские предприниматели в период с 16 марта по 24 апреля получили льготные кредиты ...