Российский малый и средний бизнес привлек по программе льготного инвестиционного кредитования 79 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.08.2023. В России с начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели получили 658 субъектов ...01.08.2023 За полгода малый и средний бизнес в России привлек 527 млрд рублей кредитов с помощью поручительств
Российский малый и средний бизнес за январь-июнь 2023 года привлек 527 млрд руб. кредитных средств с помощью ...01.08.2023 За полгода малый и средний бизнес в России привлек 527 млрд рублей кредитов с помощью поручительств
УрБК, Москва, 01.08.2023. Российский малый и средний бизнес за январь-июнь 2023 года привлек 527 млрд руб. кредитных ...27.07.2023 Малый и средний бизнес Свердловской области получил 269 млрд рублей кредитов за пять месяцев
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-май 2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...05.05.2022 Свердловские предприниматели за месяц получили льготные кредиты на 6,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Свердловские предприниматели в период с 16 марта по 24 апреля получили льготные кредиты ...