Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил регламент оформления внешнего вида киосков

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В семи районах Екатеринбурга с начала 2023 года снесли 214 незаконных нестационарных ...07.02.2023 В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководители районных администраций ...06.10.2020 В Екатеринбурге с начала 2020 года на владельцев нелегальных торговых объектов наложили штрафы на сумму более 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Екатеринбурге в 2020 году вынесено из города 230 незаконных нестационарных объектов. ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...03.05.2018 Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке ...