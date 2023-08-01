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Вчера, 16:03

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил регламент оформления внешнего вида киосков

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление с новыми требованиями к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил регламент оформления внешнего вида киосков

Согласно документу, торговые павильоны должны быть из металла со стеклопакетами в бело-серой цветовой гамме. Кроме того, прописаны обязательные требования к сезонным торговым точкам. Также на каждом киоске нужно будет размещать надпись «Екатеринбург» или логотип города и указывать наименование товара, который предлагается покупателям.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил регламент оформления внешнего вида киосков

Напомним, что в Екатеринбурге за полгода снесли более 200 незаконно установленных киосков. Всего в схему нестационарных торговых объектов уральской столицы входит более 2 тыс. точек. Объекты, расположенные на земельных участках, не включенных в эту схему, являются несанкционированными.

Изображения из постановления администрации Екатеринбурга
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