Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил регламент оформления внешнего вида киосков

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В семи районах Екатеринбурга с начала 2023 года снесли 214 незаконных нестационарных ...

В Екатеринбурге за полгода снесли более 200 незаконно установленных киосков

В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов

В Екатеринбурге с начала 2020 года на владельцев нелегальных торговых объектов наложили штрафы на сумму более 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Екатеринбурге в 2020 году вынесено из города 230 незаконных нестационарных объектов. ...