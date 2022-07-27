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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о поиске подрядчика для разработки проекта реконструкции дорог в районе ВИЗ-Правобережный

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий в отношении объекта «Реконструкция и строительство улично-дорожной сети на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга». Документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.

Согласно документу, подрядная организация в срок до конца 2026 года должна будет разработать проект расширения транспортной магистрали, которая соединит улицы Татищева и Металлургов.

«Планируемые результаты выполнения работ — повышение пропускной способности магистральной автомобильной дороги, связывающей Верх-Исетский район с центром города; создание сбалансированной транспортной инфраструктуры в планировочном районе ВИЗ-Правобережный», — сообщается в документе.

На проведение работ из городской казны будет выделено 11 млн 856 тыс. руб. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова.

Напомним, работы по реконструкции улицы Татищева в районе дороги, которая соединит центр Екатеринбурга и ВИЗ-Правобережный, начались в прошлом году. Планируется, что работы по освоению этого участка займут три-четыре года.
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