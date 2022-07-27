Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о поиске подрядчика для разработки проекта реконструкции дорог в районе ВИЗ-Правобережный

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе еженедельного объезда проинспектировал ход ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...06.09.2021 Глава Екатеринбурга распорядился реконструировать часть улицы Чкалова в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился реконструировать часть улицы Чкалова. ...22.03.2021 В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...29.05.2015 В Екатеринбурге начались работы по соединению ул. Татищева и Ленина
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В Екатеринбурге начались работы по реконструкции участка ул. Татищева от ул. Мельникова ...