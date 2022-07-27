Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о поиске подрядчика для разработки проекта реконструкции дорог в районе ВИЗ-Правобережный

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе еженедельного объезда проинспектировал ход ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход реконструкции и строительства улицы Татищева

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города

Глава Екатеринбурга распорядился реконструировать часть улицы Чкалова в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...

В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район

В Екатеринбурге начались работы по соединению ул. Татищева и Ленина

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В Екатеринбурге начались работы по реконструкции участка ул. Татищева от ул. Мельникова ...