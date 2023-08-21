Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после реконструкции многофункциональный стадион в поселке Северка

Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии открытия многофункционального стадиона в поселке Северка Железнодорожного района. Об этом градоначальник написал в личном Telegram-канале.«Благодаря поддержке социально ответственного бизнеса мы открыли после полной реконструкции стадион в поселке Северка Железнодорожного района. С каждым годом жизнь здесь становится комфортнее. Не так давно появилась обновленная школа, продолжается ремонт дорог, развивается система уличного освещения», — написал Алексей Орлов.Новый стадион стал подарком жителям не только в честь 300-летнего юбилея города, но и по случаю 85-летия Железнодорожного района. Проект реализован при поддержке Уральского горнопромышленного холдинга.Реконструкция стадиона длилась три месяца. Здесь появились новые волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, зона для игры в настольный теннис, установлены малые архитектурные формы и скамейки для зрителей спортивных соревнований. Общая площадь стадиона на сегодняшний день превышает 5 тыс. кв. м.