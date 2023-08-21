Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после реконструкции многофункциональный стадион в поселке Северка

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил благодарность всем, кто принимал участие в ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...28.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...09.06.2021 Алексей Орлов: Отдаленные территории Екатеринбурга — это такие же полноценные районы города
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил за полноценное развитие отдаленных ...11.08.2014 В поселке Северка открылось новое пожарное депо
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2014. В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга 9 августа состоялось ...