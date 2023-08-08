Первоуральская автошкола «Мои права» выплатила клиентам свыше 500 тыс. рублей за некачественное обучение

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...27.06.2023 Роспотребнадзор помог екатеринбурженке взыскать неустойку с интернет-магазина ОZON за недоставленный смартфон
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Специалисты Екатеринбургского консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...13.04.2023 Роспотребнадзор помог жительнице Первоуральска получить от «М.Видео» компенсацию за неисправные смарт-часы
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Специалисты Первоуральского Консультационного пункта Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ...20.05.2013 В деятельности ООО «Евросеть-Ритейл» выявлены нарушения прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2013. В консультационный пункт для потребителей центрального екатеринбургского филиала ФБУЗ ...25.08.2010 ООО «ТиМ» привлечено к ответственности за нарушение прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2010. К специалистам по защите прав потребителей Центрального Екатеринбургского филиала ...