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Первоуральская автошкола «Мои права» выплатила клиентам свыше 500 тыс. рублей за некачественное обучение

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В консультационный пункт для потребителей Первоуральского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обратились более 20 клиентов АНПОО Автошкола «Мои права», чтобы вернуть средства за оказанные услуги ненадлежащего качества.

Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, в 2021 и 2022 годах потребители заключили с автошколой договоры на платное обучение по управлению транспортными средствами категории «В». Жители Первоуральска заплатили за обучение от 7,5 до 28 тыс. руб., но оказанные услуги были или ненадлежащего качества, или выполнены не в полном объеме, также были нарушены сроки их исполнения. Потребители в течение года пытались расторгнуть договоры и вернуть деньги, но их претензии остались без удовлетворения.

Специалисты Роспотребнадзора помогли гражданам подать в суд иск о защите прав потребителей. В результате по решению Первоуральского городского суда с ответчика удалось взыскать более 530 тыс. руб. за неоказанные платные образовательные услуги, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителей.
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