Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил работников служб благоустройства за оперативную уборку города после празднования 300-летия

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в городе в ...03.04.2023 Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...22.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил все службы за работу на праздничных мероприятиях в честь Дня города
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил городские службы, обеспечивавшие ...19.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем личном Telegram-канале рассказал о том, какие ...12.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился усилить работу коммунальных служб в преддверии Дня города
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение усилить работу коммунальных служб ...