Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил работников служб благоустройства за оперативную уборку города после празднования 300-летия

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УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил все службы за работу на праздничных мероприятиях в честь Дня города

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил городские службы, обеспечивавшие ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем личном Telegram-канале рассказал о том, какие ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился усилить работу коммунальных служб в преддверии Дня города

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение усилить работу коммунальных служб ...