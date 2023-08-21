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21.08.2023

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил работников служб благоустройства за оперативную уборку города после празднования 300-летия

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении праздничных мероприятий в честь 300-летия города. Свое обращение градоначальник разместил в личном Telegram-канале.

«Многотысячная команда людей, делавших праздник, выложилась на «все 100», отработала на совесть. Работники культуры и артисты, коммунальщики, транспортники, медики, сотрудники органов правопорядка, предприятий торговли, волонтеры. Я бы хотел поблагодарить каждого из них. Особенно тех, кому всегда не достается аплодисментов, — работников служб благоустройства. Благодаря им к рассвету 20 августа Екатеринбург был уже прибран», — написал Алексей Орлов.

Напомним, 19 августа праздничные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга посетили 1,2 млн человек. В гуляниях участвовали не только жители города, но и гости из множества регионов России и других стран.
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