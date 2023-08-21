УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.08.2023

Правительство РФ продолжит поддерживать Свердловскую область в вопросах развития спорта, туризма и подготовки индустриальных кадров

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели рабочую встречу, посвященную развитию спорта, туризма и образования. Замглавы российского кабмина отметил достижения Среднего Урала в этих сферах и пообещал дальнейшую поддержку, сообщает департамент информационной политики региона.

Правительство РФ продолжит поддерживать Свердловскую область в вопросах развития спорта, туризма и подготовки индустриальных кадров
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«За два дня мы посетители немало объектов, в том числе спортивных. Видим, что не только вся экономика области, но и спорт динамично развивается. И ваш вклад в достижение цели, которую поставил президент — 70% занимающихся спортом к 2030 году, — очень существенный. Показатели выше среднероссийского уровня — 54%, за что мы вам очень благодарны», — сообщил Д. Чернышенко.

Также он обратил внимание на результаты приемной кампании в вузы. Более 78 тыс. абитуриентов подали 320 тыс. заявлений. В 2023 году в Свердловской области предусмотрено 19,5 тыс. бюджетных мест, из них 9 тыс. — для инженерных специальностей.

Еще одна обсуждаемая тема — туризм. В 2023 году турпоток в Свердловскую область прогнозируют на уровне 3,8 млн человек. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено финансирование в 600 млн руб. В следующем году на возведение модульных отелей направят 280 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.08.2023 Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...

11.07.2023 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений ...

14.06.2023 Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Свердловская область получит в 2024 году 285 млн руб. на строительство модульных ...

01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...

21.10.2022 В Свердловской области утвердили программу развития туризма и индустрии гостеприимства до 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Правительство Свердловской области одобрило программу по развитию туризма и индустрии ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18