Правительство РФ продолжит поддерживать Свердловскую область в вопросах развития спорта, туризма и подготовки индустриальных кадров

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели рабочую встречу, посвященную развитию спорта, туризма и образования. Замглавы российского кабмина отметил достижения Среднего Урала в этих сферах и пообещал дальнейшую поддержку, сообщает департамент информационной политики региона.«За два дня мы посетители немало объектов, в том числе спортивных. Видим, что не только вся экономика области, но и спорт динамично развивается. И ваш вклад в достижение цели, которую поставил президент — 70% занимающихся спортом к 2030 году, — очень существенный. Показатели выше среднероссийского уровня — 54%, за что мы вам очень благодарны», — сообщил Д. Чернышенко.Также он обратил внимание на результаты приемной кампании в вузы. Более 78 тыс. абитуриентов подали 320 тыс. заявлений. В 2023 году в Свердловской области предусмотрено 19,5 тыс. бюджетных мест, из них 9 тыс. — для инженерных специальностей.Еще одна обсуждаемая тема — туризм. В 2023 году турпоток в Свердловскую область прогнозируют на уровне 3,8 млн человек. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено финансирование в 600 млн руб. В следующем году на возведение модульных отелей направят 280 млн руб.