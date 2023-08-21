Правительство РФ продолжит поддерживать Свердловскую область в вопросах развития спорта, туризма и подготовки индустриальных кадров

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...11.07.2023 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений ...14.06.2023 Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Свердловская область получит в 2024 году 285 млн руб. на строительство модульных ...01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...21.10.2022 В Свердловской области утвердили программу развития туризма и индустрии гостеприимства до 2027 года
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Правительство Свердловской области одобрило программу по развитию туризма и индустрии ...