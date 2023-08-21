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21.08.2023

На участке трассы Пермь — Екатеринбург на 15 минут закроют движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. На 317 км (транспортная развязка на Ревду) автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург 22 августа с 05.00 до 05.15 остановят транспортный поток. Это необходимо для переустройства ЛЭП «МРСК Урала», сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

На месте работ будут дежурить регулировщики. Объехать участок можно через Ревду и Первоуральск.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о внештатной ситуации на федеральных трассах Урала можно по телефону 8-800-200-63-06.
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