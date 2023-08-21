На участке трассы Пермь — Екатеринбург на 15 минут закроют движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На 55 км автодороги общего пользования Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 06.00 5 ...16.03.2020 На 337 километре трассы Пермь — Екатеринбург 19 и 20 марта будет затруднено движение из-за ремонта путепровода
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. В связи с выполнением работ на 337 км автодороги Р-242 (возле Старых Решет) возможно ...09.01.2020 На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург частично ограничат движение на неделю
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В связи с капитальным ремонтом путепровода через автомобильную дорогу Р-242 Пермь — ...10.12.2019 В январе 2020 года на трассе Пермь — Екатеринбург будет частично ограничено движение на время ремонта путепровода
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В связи с капитальным ремонтом путепровода через федеральную автомобильную дорогу Р-242 ...05.07.2018 В связи с проведением марафона 5 августа ограничат движение по участку автодороги Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. В связи с проведением легкоатлетического марафона «Европа — Азия» 5 августа 2018 года ...