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На трассе Пермь — Екатеринбург с 11 по 15 ноября в светлое время суток будет периодически перекрываться движение для ремонта ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» с 11 по 15 ноября в светлое время суток будет периодически закрываться движение автотранспорта в районе 317 км, рядом с развязкой на Ревду. Ограничения связаны с ремонтом ЛЭП, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«С 11 ноября 2023 по 15 ноября 2023 в период с 08.00 до 16.45 на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург два-три раза в день будут проводится работы по переустройству воздушной линии электропередач с перекрытием дороги на 5-10 минут», — говорится в сообщении.
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