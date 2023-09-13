На трассе Пермь — Екатеринбург с 11 по 15 ноября в светлое время суток будет периодически перекрываться движение для ремонта ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать ...16.05.2019 На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя покрытия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 20 мая начнутся работы по ...06.05.2019 На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. С 6 мая по 1 августа на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будут проводиться работы по ...15.10.2018 Движение транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург открыто в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области открыто в полном ...20.11.2017 В Свердловской области временно перекроют участок трассы Екатеринбург — Пермь
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. На трассе Екатеринбург — Пермь на время перекроют 340-й км, сообщается на сайте ФКУ ...