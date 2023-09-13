На трассе Пермь — Екатеринбург с 11 по 15 ноября в светлое время суток будет периодически перекрываться движение для ремонта ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» с 11 по 15 ноября в светлое время суток будет периодически закрываться движение автотранспорта в районе 317 км, рядом с развязкой на Ревду. Ограничения связаны с ремонтом ЛЭП, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



«С 11 ноября 2023 по 15 ноября 2023 в период с 08.00 до 16.45 на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург два-три раза в день будут проводится работы по переустройству воздушной линии электропередач с перекрытием дороги на 5-10 минут», — говорится в сообщении.