На вторичном рынке жилья Екатеринбурга продается меньше 3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,88%, за месяц — на 8,32%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 932 квартиры в уральской столице.



Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 101 день.