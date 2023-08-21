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21.08.2023

Audi и BMW ограничили российским дилерам доступ к своему ПО

УрБК, Москва, 21.08.2023. Немецкие автоконцерны Audi и BMW ограничили доступ к своему ПО для российских дилеров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сотрудников дилерских центров и автовладельцев.

Для Audi ограничение действует уже два месяца. Работники центров не могут программировать дубликаты ключей, не в состоянии установить детали, требующие программирования: блоки управления, коробки передач, парктроники. Альтернативного программного обеспечения пока нет.

В случае с BMW также нельзя сделать дубликаты ключей, и непонятно, смогут ли дилеры проводить диагностику. Раньше в дилерском центре менеджер мог по ключу посмотреть пробег, даты ремонтов и другие данные, сейчас этой возможности нет. Представители сервиса допускают, что будет сокращен функционал официального приложения BMW ConnectedDrive. С него доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлениях и отзывных кампаниях.

Добавим, что весной в России перестал работать сервис Mercedes me ID.
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