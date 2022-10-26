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Вчера, 10:43

Сервис Mercedes me ID перестал работать в России

УрБК, Москва, 25.04.2023. Сервис Mercedes me ID с 25 апреля 2023 года прекратил работу на российском рынке. Замена сервиса не предусмотрена. Об этом говорится в письме, которое компания направила своим клиентам.

«При определенных обстоятельствах деактивация сервиса может повлиять на другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect. В этом случае вы получите отдельное уведомление», — сказано в сообщении.

Сервис позволял владельцам Mercedes получить централизованный доступ к другим услугам автоконцерна и его партнеров. Например, он нужен при ТО, и к нему привязаны данные по обслуживанию у официальных дилеров. В связке с Mercedes me ID работают умные системы автомобиля.

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