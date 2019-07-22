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Вчера, 14:05

Количество дилерских автоцентров в России выросло на 489 единиц в 2023 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. По состоянию на 15 января 2024 года количество официальных дилерских автоцентров в России составило 3 тыс. 653 компании, что на 489 больше, чем в январе 2023 года. Об этом говорят результаты проведенного агентством «Автостат» мониторинга дилерских сетей автопроизводителей.

«Рост числа дилерских центров связан с тем, что в течение года было заключено 1448 контрактов (номеров) и расторгнуто 959», — говорится в отчете «Автостата». Эксперты отмечают, что многие дилерские центры не закрылись, а перешли в статус дилерских центров. Новые же контракты российские дилеры в основном заключали с китайскими автопроизводителями.

Часть брендов из КНР сформировала свои дилерские центры с нуля. Так, марка JAECOO создала 158 автоцентров, Jetour — 145, Kaiyi — 105. Часть производителей увеличила количество своих дилеров в России. К примеру, у JAC прибавилось 52 дилера, у Changan — 51, у OMODA — 49.

В то же время один из российских автодилеров предположил, что часть китайских производителей не справится с ростом инвестиций, необходимых для присутствия в России, и уйдет с рынка.

Из отечественных автопроизводителей эксперты отметили «Москвич» (+71), Evolute (+15) и LADA (+4).
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