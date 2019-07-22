Количество дилерских автоцентров в России выросло на 489 единиц в 2023 году

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С начала года в России с авторынка ушло 260 дилерских центров

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За год количество дилеров в России сократилось на 7%

УрБК, Москва, 03.02.2016. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на январь 2016 года в ...

Свердловская область лидирует среди субъектов РФ по количеству автосалонов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. Свердловская область находится на 3-м месте в стране по количеству автосалонов среди ...