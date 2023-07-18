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В Историческом сквере Екатеринбурга извлекли заложенную в 1973 году капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония, в ходе которой извлекли капсулу времени, заложенную в 1973 году. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Орлова.

В Историческом сквере Екатеринбурга извлекли заложенную в 1973 году капсулу времени
Фото из официального Telegram-канала главы города Алексея Орлова

Капсула находилась в Историческом сквере. Содержавшиеся в ней вещи передадут в Музей истории Екатеринбурга, где их изучат специалисты.

«Немало тех, кто когда-то присутствовал на закладке этой капсулы, пришли сегодня на церемонию. Пришли с детьми и внуками. Значит, история города продолжается. Екатеринбург мечтает и строит планы», — заявил А. Орлов.

Новую капсулу времени планируется заложить 18 ноября 2023 года. Ее должны вскрыть через 50 лет. Новая емкость создана из карбона, что обеспечит сохранность ее содержимого для будущих поколений горожан.
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