В Историческом сквере Екатеринбурга извлекли заложенную в 1973 году капсулу времени

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Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в ...

Посылка в будущее

В Екатеринбурге презентовали капсулу времени, куда положат послания для будущего поколения горожан ...

Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...

На акции «Ночь музеев» побывало более 150 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге во Всероссийской акции «Ночь музеев» приняли участие более 150 тыс. ...

В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками МММЗ пятьдесят лет назад

УрБК, Магнитогорск, 29.10.2018. В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками Магнитогорского ...