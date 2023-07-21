В Екатеринбург на празднование 300-летия приехали российские и зарубежные делегации

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в городе в ...22.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил все службы за работу на праздничных мероприятиях в честь Дня города
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил городские службы, обеспечивавшие ...21.10.2019 Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Среднего Урала в Республику Беларусь
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации ...14.08.2013 Екатеринбург в День города посетят делегации из 15 стран
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. В Екатеринбург на празднование 290-летия города приедут делегации из 15 стран. Об этом ...18.08.2011 В Екатеринбурге начал работу новый генеральный консул Китайской Народной Республики Юань Хэнгэ
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2011. Новый генеральный консул Китайской Народной Республики начал работу в Екатеринбурге. ...