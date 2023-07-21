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В Екатеринбург на празднование 300-летия приехали российские и зарубежные делегации

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял делегации, которые примут участие в юбилейных мероприятиях города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, среди почетных гостей Дня города представители дипломатического корпуса Екатеринбурга и Уральского землячества, официальные делегации из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Киргизской Республики и Зимбабве.

«Сегодня особенный повод для встречи. Мы пригласили вас стать частью грандиозного события — юбилея нашего любимого Екатеринбурга. Я рад, что вы разделите с нами этот важный день. Безусловно, праздничные мероприятия станут хорошим подарком не только для екатеринбуржцев, но и для гостей уральской столицы», — подчеркнул Алексей Орлов на торжественной встречи делегаций.

Кроме того, присоединятся к празднованию региональные и муниципальные представители Пермского края, Республики Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и других.

Подробнее ознакомиться с информацией о праздновании 300-летия Екатеринбурга можно на официальном сайте.
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