В Историческом сквере Екатеринбурга прошел День моды и стиля

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге 17 августа на главной сцене ...10.04.2023 На Неделе моды в Екатеринбурге коллекции представили 50 российских и зарубежных дизайнеров и брендов одежды
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В уральской столице с 3 по 9 апреля прошел 18 сезон Недели моды в Екатеринбурге. Свои ...29.03.2023 С 3 по 9 апреля в Екатеринбурге пройдет 18-я Неделя моды
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В рамках 18 сезона проекта Недели моды в Екатеринбурге 3 апреля в 19.00 в ...23.03.2022 В Екатеринбурге с 4 по 10 апреля пройдет Неделя моды
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. С 4 по 10 апреля пройдет 16 сезон EKATERINBURG FASHION WEEK (Неделя моды в ...15.11.2021 В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...