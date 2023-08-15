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В Историческом сквере Екатеринбурга прошел День моды и стиля

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Историческом сквере в рамках фестивальной недели, приуроченной к 300-летию уральской столицы, прошел День моды и стиля. Организаторами мероприятия выступили Управление культуры администрации города и проект Неделя моды в Екатеринбурге.

В Историческом сквере Екатеринбурга прошел День моды и стиля
Фото предоставлено проектом Неделя моды в Екатеринбурге

Как сообщает пресс-служба проекта, главным событием дня стал приезд в Екатеринбург известного российского дизайнера Игоря Гуляева. Он создавал образы для российских и зарубежных знаменитостей.

«Сегодня мы стремимся показать, что одежда, которая производится в России, достойная. Молодежь должна увидеть и понять, что в стране производится очень крутой продукт, который соответствует всем международным стандартам. Одежда высокого уровня, которая может быть представлена на всех международных подиумах. В Екатеринбург мы привезли сборную коллекцию, но основная ее часть — это коллекция «Вселенная», немного хулиганская, озорная», — рассказал основатель Модного дома и создатель коллекции GULЯЙ Игорь Гуляев.

Всего в показе приняли участие 50 дизайнеров и брендов — от начинающих молодых авторов, выпускников УрГАХУ до известных уральских дизайнеров. Екатеринбург представили Лариса Селянина, Елена Пискулина (бренд Piskulina), HARD, Елена Прохорова, Анна Мамаева, Наталья Мишукова, Антон Ермаков (бренд TONY CLOU). Гостями Дня моды и стиля стали Евгения Климкова (бренд KLIMKOVA kids), Залкар Аскаралиев (бренд ZALKAR, Кыргызстан).

Также в рамках Дня моды и стиля прошел финал детского конкурса «Лучшая юная модель — 2023», победителями которого стали Максим Филистович (12 лет) и Ксения Коршунова (7 лет).
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