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На здании администрации Екатеринбурга состоялось световое шоу

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В четверг, 17 августа, в Екатеринбурге прошло мультимедийное шоу «Е-World», посвященное 300-летию города. Оно транслировалось на здание муниципальной администрации.

На здании администрации Екатеринбурга состоялось световое шоу

Для реализации мероприятия применялись 24 проектора мощностью по 40 тыс. люмен. Световые машины располагались в специальной башне на площади 1905 года, напротив здания. Шоу имело стиль 3D-мэппинга, что дало возможность воспроизводить картинку, учитывая геометрию и расположение постройки.

На здании администрации Екатеринбурга состоялось световое шоу

Авторы проекта — режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова. Среди представленных образов были малахит, вода Исети, скульптуры, установленные на крыше здания администрации Екатеринбурга. Представление завершилось демонстрацией логотипа 300-летия города.

С 17 по 19 августа пройдут 11 шоу продолжительностью 8 минут. С программой можно ознакомиться на сайте юбилея.

На здании администрации Екатеринбурга состоялось световое шоу

Кроме того, всю актуальную информацию обо всех мероприятиях в рамках празднования юбилея уральской столицы можно найти на сайте 300.екатеринбург.рф. Здесь можно не только ознакомиться с новостями и афишей праздничных мероприятий, но и найти истории о выдающихся людях, которые родились в Екатеринбурге за всю его 300-летнюю историю.

Фото предоставлены администрацией Екатеринбурга
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