На здании администрации Екатеринбурга состоялось световое шоу

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В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге пройдет День моды и стиля

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге 17 августа на главной сцене ...

Юбилейная программа

Подготовка Екатеринбурга к празднованию 300-летия вышла на финишную прямую ...

На сайте 300-летия Екатеринбурга появляются новые разделы об истории города

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. На сайте 300-летия Екатеринбурга появились новые публикации, информация из которых ...

В Екатеринбурге к 300-летию города появится фестивальная инфраструктура

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Историческом сквере за неделю до 300-летия Екатеринбурга появится фестивальная ...

В Екатеринбурге во время празднования Дня города будет ограничено движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. Движение транспорта в Екатеринбурге 15, 16 и частично 17 августа будет ограничено. «В ...