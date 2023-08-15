На здании администрации Екатеринбурга состоялось световое шоу

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге 17 августа на главной сцене ...24.07.2023 Юбилейная программа
Подготовка Екатеринбурга к празднованию 300-летия вышла на финишную прямую ...04.04.2023 На сайте 300-летия Екатеринбурга появляются новые разделы об истории города
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. На сайте 300-летия Екатеринбурга появились новые публикации, информация из которых ...03.02.2023 В Екатеринбурге к 300-летию города появится фестивальная инфраструктура
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Историческом сквере за неделю до 300-летия Екатеринбурга появится фестивальная ...14.08.2014 В Екатеринбурге во время празднования Дня города будет ограничено движение транспорта
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. Движение транспорта в Екатеринбурге 15, 16 и частично 17 августа будет ограничено. «В ...