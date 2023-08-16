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Официальный курс доллара США снизился на 2,9 руб., евро — на 3,4 руб.

УрБК, Москва, 18.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа 2023 года. Курс доллара США снизился на 2,95 руб., до 93,74 руб., евро — на 3,47 руб., до 102,18 руб.
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