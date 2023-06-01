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Вчера, 18:01

Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке новых автомобилей Свердловской области составила 49,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 2,7 п. п., говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Второе место в структуре предложения заняли машины китайских производителей. Их доля выросла с 19,8% в 2022 году до 37% в текущем. Следом идут корейские марки — 7% в 2023 году против 3,1% в 2022-м. Также в топ-5 попали японские и французские бренды.

Отметим, что на рынке подержанных автомобилей Свердловской области лидируют российские производители. Второе место заняли японские бренды, третье — корейские.
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