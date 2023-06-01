Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на ...10.03.2023 В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...03.03.2023 На Среднем Урале японские бренды стали лидерами на рынке автомобилей с пробегом
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По объему предложения на рынке новых автомобилей в Свердловской области с 1 января по ...30.11.2022 На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...03.02.2022 Доля российских моделей на вторичном авторынке Свердловской области составляет почти 30%
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. Аналитики сервиса «Авито Авто» составили топ-5 самых популярных стран-производителей ...