На Среднем Урале японские бренды стали лидерами на рынке автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 16.10.2017. За период с января по август 2017 года рынок подержанных автомобилей в Уральском федеральном ...

По итогам восьми месяцев 2017 года рынок подержанных автомобилей в УрФО вырос на 5,3%

В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%. Об этом сообщает ...

В УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

За пять месяцев 2017 года в УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

УрБК, Москва, 03.07.2017. В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился ...