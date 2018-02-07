На Среднем Урале японские бренды стали лидерами на рынке автомобилей с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По объему предложения на рынке новых автомобилей в Свердловской области с 1 января по 19 февраля лидировали российские бренды. На их долю пришлось 56,2% в структуре предложения новых авто в регионе (годом ранее — 44,7%), говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».
На втором месте по доле предложения на рынке новых авто в регионе — китайские марки (24% предложения). Годом ранее этот показатель составлял 17,6%. Третью строчку заняли японские производители (4,4%, в аналогичный период прошлого года — 9,2%).
Что касается рынка подержанных автомобилей, здесь лидерами стали японские бренды — 23,5% (годом ранее — 22,3%). Далее идут российские марки с долей в 23% (в аналогичный период прошлого года — 25,3%). На третьем месте оказались немецкие производители (16,5%, годом ранее — 14,2%).
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