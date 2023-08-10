На Южном Урале инфляция в июле ускорилась до 4%

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В Свердловской области инфляция в июле составила 4%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил ...

Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...

Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...

Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%

Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне ...

Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным ...