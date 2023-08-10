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Вчера, 14:24

На Южном Урале инфляция в июле ускорилась до 4%

УрБК, Челябинск, 17.08.2023. В Челябинской области в июле инфляция составила 4,08%. В июне этот показатель составил 3,07%, сообщает пресс-служба отделения Уральского ГУ ЦБ РФ по Челябинской области.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в регионе выросли на 2,07% по сравнению с июлем 2022 года, при этом сильнее всего подорожала плодоовощная продукция — на 7,73%. Рост цен на услуги составил 11,04% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем услуги ЖКХ подорожали на 9,67%, транспортные — на 7,87%.

В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил 3,18%. В целом, по УрФО инфляция в июле 2023 года составила 2,81%, по России — 4,30%. Рост инфляции в основном был вызван ослаблением рубля и увеличением потребительской активности.
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