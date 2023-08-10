В Свердловской области инфляция в июле составила 4%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил 3,18%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



По данным Росстата, цены на продовольственные товары в регионе выросли на 0,14% по сравнению с июлем 2022 года, при этом сильнее всего подорожали овощи — на 12,64%. Рост цен на услуги составил 12,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем услуги ЖКХ подорожали на 12,52%, транспортные — на 11,32%.



«Годовой темп прироста цен на услуги в июле снизился в основном из-за того, что ежегодную индексацию тарифов на ЖКУ в Свердловской области провели значительно раньше планового срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. По схожей причине замедлился годовой рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. В июле прошлого года операторы значительно повысили тарифы из-за того, что у них выросли расходы на закупку оборудования и комплектующих, при этом в июле текущего года тарифы на сотовую связь не повышались», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.



В целом по УрФО инфляция в июле 2023 года составила 2,81%, по России — 4,30%. Рост инфляции в основном был вызван ослаблением рубля и увеличением потребительской активности.



При этом эксперты отмечают, что годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Это будет связано с усилением ценового давления и выходом из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит от 5% до 6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться около отметки 4% в дальнейшем.