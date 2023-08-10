УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:21

В Свердловской области инфляция в июле составила 4%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил 3,18%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в регионе выросли на 0,14% по сравнению с июлем 2022 года, при этом сильнее всего подорожали овощи — на 12,64%. Рост цен на услуги составил 12,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем услуги ЖКХ подорожали на 12,52%, транспортные — на 11,32%.

«Годовой темп прироста цен на услуги в июле снизился в основном из-за того, что ежегодную индексацию тарифов на ЖКУ в Свердловской области провели значительно раньше планового срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. По схожей причине замедлился годовой рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. В июле прошлого года операторы значительно повысили тарифы из-за того, что у них выросли расходы на закупку оборудования и комплектующих, при этом в июле текущего года тарифы на сотовую связь не повышались», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

В целом по УрФО инфляция в июле 2023 года составила 2,81%, по России — 4,30%. Рост инфляции в основном был вызван ослаблением рубля и увеличением потребительской активности.

При этом эксперты отмечают, что годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Это будет связано с усилением ценового давления и выходом из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит от 5% до 6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться около отметки 4% в дальнейшем.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...

10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...

11.08.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%

Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне ...

11.08.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным ...

04.08.2017 Годовая инфляция в Свердловской области в июле составила 4%

Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2017 года составила 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (419)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18