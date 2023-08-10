В Свердловской области инфляция в июле составила 4%

Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...11.08.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%
Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне ...11.08.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 14,78%
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Инфляция на Среднем Урале в июле 2022 года составила 14,78% по сравнению с аналогичным ...04.08.2017 Годовая инфляция в Свердловской области в июле составила 4%
Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2017 года составила 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. ...