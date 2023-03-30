На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге произошел пожар

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице Венгерских Коммунаров. ...24.03.2023 В Арамили на площади 3 тыс. кв. метров горит научно-производственный комплекс
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. ...13.03.2023 В уральском поселке Луговской в пекарне произошел пожар площадью 400 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В поселке Луговской произошел пожар, охвативший площадь 400 кв. м. Об этом сообщается в ...27.11.2013 В Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке по ул. Цвиллинга
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2013. В Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке строящегося дома по ул. Цвиллинга. Об ...16.01.2013 В Екатеринбурге в здании медицинской академии произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2013. В Екатеринбурге горело здание медицинской академии по ул. Репина, 3. Пожар был ...