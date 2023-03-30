На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге произошел пожар

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге на стройплощадке «Ледовой арены», которую возводит УГМК, произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. Со стороны кровли строящегося здания было видно дым. Перед прибытием пожарных объект самостоятельно покинули 200 человек. Информация о пострадавших отсутствует. Cпасатели проверяют место происшествия.

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