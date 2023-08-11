Официальный курс доллара США снизился на 71 коп., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 17.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2023 года. Курс долл. США снизился на 71,72 коп., до 96,70 руб., евро — на 91,45 коп., до 105,65 руб.