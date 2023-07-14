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В Историческом сквере Екатеринбурга открыли обновленный подземный переход

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге открыли обновленный подземный переход недалеко от Плотинки, ранее известный как «переход Виктора Цоя». Об этом сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Уральский застройщик выступил партнером реконструкции, которую провели в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

В Историческом сквере Екатеринбурга открыли обновленный подземный переход

«К 300-летнему юбилею города участники фестиваля STENOGRAFFIA преобразовали пространство в арт-объект, посвященный истории уральского рока. В переходе отремонтировали стены, нанесли изображения и слова песен уральских рок- групп, закрепили светоконструкции. Художники сохранили часть портретов ставшей культовой «Стены Виктора Цоя» и цитату автора «Бессмертной комедии» на входе», — говорится в сообщении.

«Именно компания «Атомстройкомлекс» построила переход 25 лет назад, к 275-летию родного города. Мы чувствуем ответственность за наш проект и после сдачи, поэтому не могли пройти мимо инициативы STENOGRAFFIA и поддержали реновацию перехода к 300-летнему юбилею. Наши строители полностью подготовили поверхность для художников, это свыше 1 тыс. кв. метров стен и лестничных спусков, сделали гидроизоляцию, что крайне важно из-за повышенной влажности в переходе. Почти 30 лет «Атомстройкомплекс» не только строит Екатеринбург, но и помогает ему развиваться, сохраняя историю и превращая ее в искусство», — отметил креативный директор компании Никита Харисов.

В Историческом сквере Екатеринбурга открыли обновленный подземный переход

Реконструкция объекта была выполнена в рамках реализации туркода Екатеринбурга командой фестиваля STENOGRAFFIA по заказу администрации города и при поддержке партнеров проекта. В работе участвовали команды STENOGRAFFIA и Hot Singles, дизайнер Алексей Грабилин.

«Уральский рок — это яркое и самобытное явление. А Свердловский рок-клуб стал настоящим арт-кластером своего времени. Он объединял фотографов, художников, музыкантов и вообще всех знаковых личностей, повлиявших на культурный ландшафт страны. Их наследие передается сквозь годы и до сих пор является гордостью нашего города», — пояснил идею проекта один из авторов эскиза, сооснователь и идеолог фестиваля STENOGRAFFIA Андрей Колоколов.

Фото Дмитрия Чабанова
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