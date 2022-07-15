«Россети Урал» — «Екатеринбург» поддержали создание арт-объектов в рамках фестиваля STENOGRAFFIA

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA XIII поблагодарили компанию «Россети Урал» — «Екатеринбург» за сотрудничество в воплощении творческих идей по преображению городского пространства. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Искренне благодарим вас за поддержку и содействие в создании объектов искусства на улицах Екатеринбурга. Вместе с вами мы сделали очень много в 2022 году. Надеемся на продолжение сотрудничества и совместные достижения в будущем», — говорится в тексте благодарности от команды проекта STENOGRAFFIA.
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»
При подготовке к фестивалю уличные художники подбирали подходящие площадки для своих работ. Энергетики предоставили в их распоряжение два распределительных пункта и трансформаторную подстанцию по адресам ул. Токарей, 68а, ул. Венгерских Коммунаров, 10 и ул. Старых Большевиков, 73а. Серые поверхности энергообъектов стали холстами для творчества.
«Мы с удовольствием принимаем участие в творческих проектах, благодаря которым в нашем городе появляются новые яркие арт-объекты», — отметил директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.
STENOGRAFFIA — это международный фестиваль уличного искусства, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные дни июля. Художники отмечают, что стремятся креативно переосмыслить окружающее пространство и превратить безликие городские постройки в местные достопримечательности. Фестиваль проходит при поддержке городской администрации.
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» поддержали 13-й фестиваль уличного искусства ...05.04.2022 «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили капитальный ремонт распределительных пунктов Орджоникидзевского района
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили капитальный ремонт двух ...20.01.2022 Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» за 90 млн рублей выкупил электросетевые инфраструктуры Сысерти
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. По итогам открытого конкурса по продаже объектов электросетевого хозяйства, находящихся ...29.05.2020 «Россети Урал» — «Екатеринбург» приняли на обслуживание электросетевые объекты Академического
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Электросетевые объекты в районе Академический переданы на обслуживание специалистам ...28.06.2013 В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства и граффити «Стенограффия»
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2013. С 5 по 7 июля в Екатеринбурге пройдет одно из самых ярких событий лета — традиционный ...