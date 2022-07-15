«Россети Урал» — «Екатеринбург» поддержали создание арт-объектов в рамках фестиваля STENOGRAFFIA

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA XIII поблагодарили компанию «Россети Урал» — «Екатеринбург» за сотрудничество в воплощении творческих идей по преображению городского пространства. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Искренне благодарим вас за поддержку и содействие в создании объектов искусства на улицах Екатеринбурга. Вместе с вами мы сделали очень много в 2022 году. Надеемся на продолжение сотрудничества и совместные достижения в будущем», — говорится в тексте благодарности от команды проекта STENOGRAFFIA.





Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»



При подготовке к фестивалю уличные художники подбирали подходящие площадки для своих работ. Энергетики предоставили в их распоряжение два распределительных пункта и трансформаторную подстанцию по адресам ул. Токарей, 68а, ул. Венгерских Коммунаров, 10 и ул. Старых Большевиков, 73а. Серые поверхности энергообъектов стали холстами для творчества.



«Мы с удовольствием принимаем участие в творческих проектах, благодаря которым в нашем городе появляются новые яркие арт-объекты», — отметил директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.



STENOGRAFFIA — это международный фестиваль уличного искусства, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные дни июля. Художники отмечают, что стремятся креативно переосмыслить окружающее пространство и превратить безликие городские постройки в местные достопримечательности. Фестиваль проходит при поддержке городской администрации.