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Вчера, 16:54

Спрос на копирайтеров в России за год вырос на 63%

УрБК, Москва, 16.08.2023. Спрос на офисных сотрудников в России в июле 2023 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Самую сильную динамику показали такие профессии, как копирайтеры (+63%), финансовые менеджеры (+43%), юристы (+42%) и SMM-специалисты (+28%). В прошлом году спрос на этих сотрудников снизился из-за массового ухода из России иностранных компании, поэтому текущий рост во многом объясняется эффектом низкой базы.

«В этом году в связи с динамикой развития бизнеса в стране стали заметны значительные изменения в структуре спроса. Российские компании стали чаще занимать ниши ушедших с рынка организаций. Многие увеличили бюджеты на продвижение, пересмотрели стратегию развития и антикризисные меры», — отметил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
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