Спрос на копирайтеров в России за год вырос на 63%

В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых не требуется опыт работы. ...30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы
УрБК, Москва, 30.01.2023. В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых ...29.12.2022 В «Авито» назвали самые востребованные профессии в России
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В 2022 году одной из самых востребованных у работодателей стала профессия менеджера. ...31.08.2020 Спрос на услуги парикмахеров в Екатеринбурге вырос почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2020. У жителей Екатеринбурга вырос спрос на услуги парикмахеров и мастеров ногтевого ...27.06.2017 В мае стоимость торговых помещений в Екатеринбурге составила 96 тыс. рублей за метр
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В мае 2017 года средняя стоимость 1 кв. м. торговых помещений в Екатеринбурге составила ...