Производство парфюмерной продукции в России за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 27.03.2023. За 2022 год в России было продано 85,57 млн единиц парфюмерной продукции. Это на 27,7% ...

Продажи парфюма в России за год выросли на 28%

С начала года на Урал ввезли более 50 тонн зарубежной косметической и парфюмерной продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. С начала текущего года уральские таможенники разрешили ввоз на территорию РФ почти 47 т ...