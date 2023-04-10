Производство парфюмерной продукции в России за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...27.03.2023 Продажи парфюма в России за год выросли на 28%
УрБК, Москва, 27.03.2023. За 2022 год в России было продано 85,57 млн единиц парфюмерной продукции. Это на 27,7% ...10.03.2023 С начала года на Урал ввезли более 50 тонн зарубежной косметической и парфюмерной продукции
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. С начала текущего года уральские таможенники разрешили ввоз на территорию РФ почти 47 т ...09.03.2023 Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%
УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...20.12.2022 Российские продавцы парфюмерии нарастили запасы продукции на 14%
УрБК, Москва, 20.12.2022. Российские продавцы парфюмерии в предновогодний сезон наращивают запасы продукции. По ...