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Вчера, 15:55

Производство парфюмерной продукции в России за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 16.08.2023. Во II квартале 2023 года в России произвели 20,4 млн упаковок парфюмерной продукции. Это на 7,9% больше, чем в предыдущем квартале, и на 47% — относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Большая часть произведенной парфюмерии — туалетная вода. В апреле-июне произведено 10 тыс. 595 флаконов, то есть 51,8% от общего объема. Среди различных территорий больше всего продукции выпущено в Центральном федеральном округе (14 тыс. 687) упаковок, следом идет Приволжский федеральный округ (3 тыс. 291 штука).
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