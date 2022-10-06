С начала года на Урал ввезли более 50 тонн зарубежной косметической и парфюмерной продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. С начала текущего года уральские таможенники разрешили ввоз на территорию РФ почти 47 т парфюмерной продукции стоимостью более 1,8 млн долл. США. Кроме этого, импортеры поставили на территорию страны 3,2 т косметических средств на 125 тыс. долл. США, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



«Ввиду того, что некоторые производители приостановили поставки продукции в Россию часть парфюмерии оформлена по параллельному импорту. На внутренний рынок легально поступили духи и туалетная вода Armand Basi, Atkinsons, Bvlgari, Le Couvent Des Minimes, Le Couvent Maison De Parfum, Michael Kors, Missoni, Moschino, Signature By Sillage D'orient, Versace», — рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.



При этом сотрудники таможни периодически предотвращают ввоз контрафактной продукции. Так, в феврале текущего года при прохождении досмотра на Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина был задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся провезти 20 флаконов парфюмерной воды. Эксперты признали груз контрафактным — на упаковке использовалось наименование товарного знака Chanel, сходное до степени смешения.