УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:02

С начала года на Урал ввезли более 50 тонн зарубежной косметической и парфюмерной продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. С начала текущего года уральские таможенники разрешили ввоз на территорию РФ почти 47 т парфюмерной продукции стоимостью более 1,8 млн долл. США. Кроме этого, импортеры поставили на территорию страны 3,2 т косметических средств на 125 тыс. долл. США, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

«Ввиду того, что некоторые производители приостановили поставки продукции в Россию часть парфюмерии оформлена по параллельному импорту. На внутренний рынок легально поступили духи и туалетная вода Armand Basi, Atkinsons, Bvlgari, Le Couvent Des Minimes, Le Couvent Maison De Parfum, Michael Kors, Missoni, Moschino, Signature By Sillage D'orient, Versace», — рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

При этом сотрудники таможни периодически предотвращают ввоз контрафактной продукции. Так, в феврале текущего года при прохождении досмотра на Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина был задержан гражданин Таджикистана, пытавшийся провезти 20 флаконов парфюмерной воды. Эксперты признали груз контрафактным — на упаковке использовалось наименование товарного знака Chanel, сходное до степени смешения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.10.2022 Таможенники изъяли у пассажира в Кольцово почти 100 флаконов незадекларированной парфюмерной продукции

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Кольцово пассажира, который незаконно пытался ...

29.12.2021 На Челябинской таможне задержана партия контрафактной парфюмерии на 4,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 29.12.2021. Партию поддельной парфюмерной продукции задержали сотрудники Челябинской таможни. Ущерб, ...

27.01.2021 Челябинские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург немаркированной парфюмерной продукции стоимостью 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.01.2021. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли попытку ввоза на территорию РФ ...

05.11.2020 Челябинские таможенники пресекли попытку ввоза в РФ нелегальной парфюмерии стоимостью 1,7 млн рублей

УрБК, Челябинск, 05.11.2020. Мобильная группа Челябинской таможни в Троицком районе пресекла попытку ввоза в Российскую ...

14.05.2020 Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами
Архив новостей
Март 2023 (237)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18