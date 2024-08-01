В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота 3 тыс. флаконов контрафактной парфюмерии

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Инспекторы Екатеринбургской таможни в ходе проверки оптового рынка обнаружили 3 тыс. флаконов духов производства Франции, США, Италии, ОАЭ с признаками контрафакта, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Уточняется, что у предпринимателей не было документов, подтверждающих легальность товара, а сами духи не имели обязательной маркировки. Вся партия была изъята и отправлена на экспертизу.



«Цель наших проверок не только пресечение схем ухода от уплаты таможенных платежей и обеспечение законности перемещения товаров участниками внешнеэкономической деятельности. Не менее важно защитить потребителя от некачественной импортной продукции, а также обезопасить рынок от контрафактного товара, наносящий вред экономике», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Э. Туранов.



Добавим, что в прошлом году таможенники выявили более 3 тыс. 500 единиц контрафактной парфюмерной продукции.