В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота 3 тыс. флаконов контрафактной парфюмерии

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Екатеринбургские таможенники изъяли 90 гаджетов и 170 чехлов для техники без ...21.12.2023 Таможнями уральского региона с начала 2023 года было изъято более 29 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Таможенники уральского региона с января по декабрь 2023 года выявили более 29 тыс. ...06.12.2023 Екатеринбургские таможенники изъяли у продавцов несколько десятков изделий из натурального меха без обязательной маркировки
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Сотрудники таможни изъяли из продажи в двух торговых центрах Екатеринбурга нелегальные ...27.01.2022 Сотрудники Челябинской таможни в 2021 году изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Челябинск, 27.01.2022. В 2021 году сотрудники Челябинской таможни изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной ...29.12.2021 На Челябинской таможне задержана партия контрафактной парфюмерии на 4,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 29.12.2021. Партию поддельной парфюмерной продукции задержали сотрудники Челябинской таможни. Ущерб, ...