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Производство парфюмерной продукции в России в январе-июле выросло на 28%

УрБК, Москва, 23.09.2024. В России с января по июль 2024 года произвели 59,5 млн флаконов парфюмерии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что по июльским результатам продукция российских производителей составила 62% на отечественном рынке продажи парфюмерии. Это на 13 п. п. больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

«Производство всей парфюмерии в России выросло за год на 28,4%: если в январе–июле 2023 года было произведено только 46,4 млн флаконов, то за этот же период 2024-го показатель составил 59,5 млн флаконов», — сообщила изданию руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова, отметив, что производство духов выросло в 2,5 раза.

Из данных исследования следует, что лидером среди производителей духов стал Центральный федеральный округ — 4,5 млн единиц (57,8%). Второе место занял Приволжский федеральный округ, где произведено 2,09 млн флаконов (26%).

Всего в России произвели 2,8 млн упаковок духов. С января по июль 2024 года производство этой продукции увеличилось на 157%. По данным на июль, духи заняли 36,5% от общего объема производства парфюма в стране. Вторую строчку рейтинга заняла туалетная вода — 2,7 млн штук (34,3%). Ее выпуск уменьшился на 16%. Последнее место в списке заняла парфюмерная вода — 2,1 млн флаконов (26,9%). Производство этого вида парфюмерной продукции выросло на 20%.
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