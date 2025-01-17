Объем продажи духов в России за год вырос на 35%

УрБК, Москва, 17.01.2025. За январь-ноябрь 2024 года в России в рознице реализовали 16,1 млн упаковок антидепрессантов. ...27.09.2024 Россияне за семь месяцев потратили на кроссовки 45 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.09.2024. За первые семь месяцев 2024 года россияне потратили на кроссовки 44,8 млрд руб. Об этом пишут ...23.09.2024 Производство парфюмерной продукции в России в январе-июле выросло на 28%
УрБК, Москва, 23.09.2024. В России с января по июль 2024 года произвели 59,5 млн флаконов парфюмерии. Об этом пишут ...12.03.2024 Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей
УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных ...14.02.2024 Средняя цена парфюмерии в России за год снизилась на 24%
УрБК, Москва, 14.02.2024. Средняя стоимость парфюмерной продукции в РФ в 2023 году составила 1 тыс. 545 руб., что на ...