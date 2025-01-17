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Вчера, 16:46

Объем продажи духов в России за год вырос на 35%

УрБК, Москва, 06.02.2025. Объем продажи духов в 2024 году вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак»).

При этом продажи всей парфюмерной продукции за аналогичный период увеличились на 6%.

Отмечается, что доля духов в структуре продаж парфюмерии в России увеличилась с 12,3% до 15,6%.
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