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Средняя цена парфюмерии в России за год снизилась на 24%

УрБК, Москва, 14.02.2024. Средняя стоимость парфюмерной продукции в РФ в 2023 году составила 1 тыс. 545 руб., что на 24% ниже аналогичного показателя за 2022 год, пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

Авторы отчета объясняют снижение увеличением спроса на отечественную продукцию, стоимость которой ниже импортной.

По словам члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой, флакон импортной парфюмерии эконом-класса в прошлом году в среднем стоил от 1 тыс. руб. до 4 тыс. 500 руб., премиум — от 4,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб., люкс — от 9 тыс. руб. до 27 тыс. руб. По ее данным, флакон российской парфюмерии всех сегментов в среднем продавался по цене от 800 до 1,5 тыс. руб.
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