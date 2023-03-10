Продажи парфюма в России за год выросли на 28%

УрБК, Москва, 27.03.2023. За 2022 год в России было продано 85,57 млн единиц парфюмерной продукции. Это на 27,7% больше, чем за 2021 год, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Объем введенной в оборот продукции за год сократился на 31%, до 116,7 млн единиц товара. Большая часть товара была произведена в России (58%). Свыше 90% импорта пришлось на страны, не входящие в ЕАЭС. «Ввоз импортной парфюмерной продукции начал расти во второй половине года после спада в марте — июне, когда импорт сократился практически в два раза относительно начала года», — отмечается в обзоре.

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