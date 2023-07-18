Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц выросло на 9%

УрБК, Челябинск, 18.07.2023. В Челябинской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 481 кредит на покупку новых и ...21.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и ...27.04.2023 На Южном Урале число выданных автокредитов в I квартале выросло на 35%
УрБК, Челябинск, 27.04.2023. В Челябинской области в I квартале 2023 года выдали 5 тыс. 715 кредитов на покупку новых и ...19.04.2023 На Южном Урале число выданных автокредитов в марте выросло на 13,3%
УрБК, Челябинск, 19.04.2023. В Челябинской области в марте выдали 2 тыс. 058 кредитов на покупку новых и подержанных ...29.03.2023 На Южном Урале в феврале выдали 1,8 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.03.2023. В Челябинской области в феврале выдали 1 тыс. 800 кредитов на покупку новых и подержанных ...