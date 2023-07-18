Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц выросло на 9%

В Свердловской области в июле 2023 года выдали 2 тыс. 349 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 9% больше уровня предыдущего месяца этого года (в июне — 2 тыс. 156 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (5,36 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,96 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (4,22 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (4,05 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,73 тыс. ед.).



В целом по стране в июле этого года выдали 86,6 тыс. автокредитов, что на 14,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (в июне — 75,4 тыс. ед.).