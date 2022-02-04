Московская биржа зафиксировала рекорд активности частных инвесторов 14 августа

УрБК, Москва, 16.08.2023. Московская биржа отметила рекордную активность частных инвесторов 14 августа. В этот день сделки на бирже заключили 1,5 млн человек, сообщается на сайте организации.



Объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов достигла 84%, квалифицированных инвесторов — 66,5%, вечерней сессии — 14,3%. Также сделки заключались с 81,5 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, их доля составила 5,1%.



Добавим, что Свердловская область заняла девятое место по объему торгов среди регионов с долей в 2,4%. На первом месте Москва — 22,5%.