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Вчера, 17:15

В Свердловской области в два раза снизилось число жалоб на нарушения при распространении рекламы

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В январе-июне 2023 года свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) получило 139 заявлений о распространении ненадлежащей рекламы. Это на 54% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.

В 76% случаев обращения касались рекламы, распространяемой без согласия абонента — через СМС, электронную почту, звонки. Еще 7% — незаконная реклама финансовых услуг. Сюда попадают реклама выкупа автомобилей, микрозаймы, ломбарды без лицензии. С недостоверной рекламой связаны 6% жалоб.

За полугодие возбуждено 67 административных дел и вынесено 62 постановления. Это на 41% и 60% (соответственно) меньше, чем в прошлом году.
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