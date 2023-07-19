В Свердловской области в два раза снизилось число жалоб на нарушения при распространении рекламы

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) за январь-июнь 2023 ...19.07.2023 Свердловское УФАС оштрафовало на 100 тыс. рублей компанию «БКС» за незаконную рассылку рекламы
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало компанию ...02.08.2022 На Среднем Урале в I полугодии 2022 года было подано более 300 жалоб на нарушение закона о рекламе
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. В I полугодии 2022 года специалисты антимонопольной службы по Свердловской области ...24.12.2015 За 2015 год в Свердловской области было взыскано более 2,5 млн штрафов за незаконную рекламу
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. По итогам 2015 года Свердловское УФАС России взыскало более 2,5 млн руб. ...11.08.2015 В Свердловской области количество жалоб на незаконную рекламу выросло на треть
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. За период с января по июнь 2015 года в Свердловское УФАС поступило 258 жалоб на ...