В Свердловской области в два раза снизилось число жалоб на нарушения при распространении рекламы

В Свердловской области в полтора раза выросло число жалоб на госзакупки

Свердловское УФАС оштрафовало на 100 тыс. рублей компанию «БКС» за незаконную рассылку рекламы

На Среднем Урале в I полугодии 2022 года было подано более 300 жалоб на нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. В I полугодии 2022 года специалисты антимонопольной службы по Свердловской области ...