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В Свердловской области в полтора раза выросло число жалоб на госзакупки

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) за январь-июнь 2023 года получило 423 жалобы в сфере государственных и муниципальных закупок. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.

Были рассмотрены 373 заявления, которые полностью соответствуют правилам подачи. В итоге обоснованными оказались 32% жалоб на закупки для федеральных нужд, 29% — для Свердловской области, 26% — для муниципальных нужд.

«Мы считаем, что это неплохой показатель качества работы закупочных комиссий и заказчиков. Только треть жалоб, которые к нам поступают, подтверждают нарушения, которые содержатся в закупочной документации или действиях комиссии», — сообщил Д. Шалабодов.

Увеличение числа жалоб спикер объяснил высоким уровнем конкуренции за государственный и муниципальный ресурс. В то же время он отметил, что с января 2022 года обращения подаются через Единую информационную систему, требующую аккредитации. Это позволило отсечь заявителей, которые подают жалобы не для восстановления своих прав, а для саботажа закупок.
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