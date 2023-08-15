Число жалоб в ФАС на госзакупки в Свердловской области за год выросло на 7%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. По итогам первого полугодия 2025 года в Свердловское УФАС России поступило 289 жалоб на нарушения в ходе госзакупок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 7%, сообщает пресс-служба ведомства.



Из поступивших жалоб рассмотрено 250. В сфере закупок для федеральных нужд были признаны обоснованными или частично обоснованными 48% обращений, для нужд Свердловской области — 43%, для муниципальных нужд — 32%.



Также отмечается, что 39 жалоб были оставлены без рассмотрения, возвращены или отозваны.