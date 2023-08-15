Число жалоб в ФАС на госзакупки в Свердловской области за год выросло на 7%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Свердловское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) за январь-июнь 2023 ...23.12.2020 Число закупок у единственного поставщика в Свердловской области выросло в 2,5 раза из-за пандемии COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. В этом году из-за пандемии COVID-19 на Среднем Урале в 2,5 раза выросло число закупок у ...03.12.2020 Число жалоб в свердловское УФАС на нарушения при государственных и муниципальных закупках выросло на 7%
Количество жалоб при проведении государственных и муниципальных закупок, поступивших в УФАС по Свердловской области, в ...03.12.2020 Число жалоб в свердловское УФАС на нарушения при государственных и муниципальных закупках выросло на 7%
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. Количество жалоб при проведении государственных и муниципальных закупок, поступивших в ...24.12.2015 В Свердловской области в 2015 году выявлено более 900 нарушений в сфере госзакупок
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. По итогам 2015 года в Свердловское УФАС поступило 1 663 жалобы на действия ...