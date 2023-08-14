Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,85%

УрБК, Москва, 15.08.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 98,49 руб., евро — 107,71 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,85%, европейской — на 0,62%.

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