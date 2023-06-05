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Вчера, 17:01

Курс евро с начала торгов вырос на 0,81%

УрБК, Москва, 09.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,75 руб., евро — 107,32 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,68%, европейской — на 0,81%.
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