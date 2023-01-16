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Вчера, 17:01

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,34%

УрБК, Москва, 17.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,67 руб., евро — 74,29 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,34%, европейской — на 0,38%.

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