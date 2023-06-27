Курс евро с начала торгов вырос на 1,70%

УрБК, Москва, 09.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 102,10 руб., евро — 107,57 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,69%, европейской — на 1,70%.

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